Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da 7 ülkede görülen böcek ilaçlı yumurta krizi giderek büyüyor. İlk olarak Hollanda, Almanya ve Belçika’da patlak veren, bu ülkelerin ihracatıyla İngiltere, İsveç, İsviçre ve Fransa’ya da sıçradığı ortaya çıkan böcek ilaçlı yumurta krizinin etki alanı genişliyor. Problemin Belçika’nın Anvers kentinde bulunan Ravel adlı şirketin, fipronil adlı böcek ilacını Dega-16 adlı temizlik ürününe karıştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Şirketin bu temizlik ürününü Belçika ve Hollanda’da tavuk çiftliklerine bakım sağlayan Chickfriend adlı şirkete sattığı, bu şirketin de temizlik ürününü tavuk çiftliklerinde kullanması sonucu yumurtalara böcek ilacı bulaştığı iddia ediliyor. Avrupa’da yumurta ihracatında öncü rol oynayan Hollanda’da böcek ilaçlı yumurtalar sebebiyle 180 tavuk çiftliğinin faaliyeti durduruldu ve yaklaşık 8 ila 10 milyon yumurta raftan kaldırıldı. Alman Tarım Bakanlığının Hollanda’dan yaklaşık 3 milyon fipronilli yumurta ihraç edildiğini ve bunların çoğunun tüketicilere ulaştığını açıklaması da Almanya’da paniğe yol açtı.

7 MİLYAR YUMURTA İTHALATI

Böcek ilaçlı yumurta krizinin en belirgin yaşandığı ülkelerden Almanya 2016 yılında yaklaşık 7 milyar yumurta ithal etti. Yaklaşık 5 milyar adet yumurtanın ithal edildiği Hollanda, bugüne kadar en önemli tedarikçi ülke oldu. Almanya, yumurta krizinin yaşandığı diğer bir ülke Belçika’dan ise yaklaşık 225 milyon yumurta ithal etti. Almanya’daki büyük süpermarketler fipronil içeren maddeyi kullandıkları şüphesi bulunan tesislerden sağlanan veya Hollanda’dan getirilen yumurtaların satışının durdurulduğunu, söz konusu ürünlerin raflardan indirildiğini ve müşterilerin aldıkları yumurtaları iade edebileceklerini duyurdu.

BELÇİKA BİLGİ SAKLADI

Belçika basını ise ülkede haziran ayında yumurtalarda fipronilin tespit edildiğini ancak bilginin kamuoyundan saklandığını yazdı. Yetkililer, soruşturmanın gizliliğini korumak için bu bilginin kamuoyuyla paylaşılmadığını savundu. Belçika gıda ajansı da önce yumurtalardaki fipronil düzeyinin zararlı boyutlarda olmadığını belirtmiş, yapılan ikinci incelemede ise ilaç düzeyinin AB standartlarının üstünde olduğu ortaya çıkmıştı.

BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

Yumurta krizi, AB ülkeleri arasında karşılıklı suçlamalara ve tartışmalara yol açtı. Hollandalı ve Almanyalı yetkililer, Belçika’yı, yumurtalardaki fipronil konusunda temmuz sonuna kadar duyuru yapmamakla suçlarken Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme ise Hollanda’nın kasım ayında yumurtalarda fipronil olduğunu tespit ettiğine dair ellerinde resmi belgeler olduğunu iddia ederek, Hollanda’nın Avrupalı müttefikleriyle bu bilgiyi paylaşmadığını öne sürüyor. Krizde yetkililerin “açık” davranmaması ve karşılıklı suçlamalar ülke halklarında tedirginliğe yol açıyor.

KRİZİN KAYNAĞI FIPRONIL DENİLEN BÖCEK İLACI

Bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan fipronil isimli böcek ilacının tavuk gibi hayvanlarda kullanılması Avrupa Birliği’nde yasak. Dünya Sağlık Örgütü de fipronilin “orta düzeyde zararlı madde” olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroid bezine zarar vereceğini bildiriyor.