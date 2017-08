Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesi'nde bulunan Dalaman Parkı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, 19 yaşındaki Hayrettin Ö., 21 yaşındaki Can Akgüner ve 17 yaşındaki Onur. K. henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Bu tartışmadan yaklaşık bir saat sonra Hayrettin Ö., elinde pompalı tüfekle Dalaman Parkı’na giderek, Can Akgüner ve Onur K.’ye ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyup gelenlerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürdüğü yaralılardan Can Akgüner yaşamını yitirdi. Yaralı Onur K.'nın tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, Hayrettin Ö.’yü kaçtığı 15 Mayıs Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.