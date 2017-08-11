Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam Güneş tutulması en net Kuzey Amerika’dan izlenebilecek. Tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek. Tutulma, geceye denk geldiği için Türkiye’den görülmeyecek. Bu arada en ilkel medeniyetlerden bu yana felaket senaryolarıyla ilişkilendirilen Güneş tutulması bu kez de tartışılıyor.

NASA İDDİALARI YALANLANDI

En popüler senaryoyu ünlü İngiliz nümerolojist David Meade ortaya attı ve ‘Nibiru’ adlı gizemli dev bir gezegenin Dünya’ya çarparak sonunu getireceğini iddia etti. NASA ise anında yalanladı.

NASA GÖREMİYOR İDDİASI

Nümerolojist David Meade’nin, “X Gezegeni-2017 Geliyor” (Planet X-The 2017 Arrival) adlı kitabında Dünya’ya çarpacağını iddia ettiği Nibiru adlı gezegenin Güney Kutbu bölgesinden yaklaştığı, bu yüzden NASA tarafından görülemediğine inananlar var.