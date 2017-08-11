Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boşanacağı karısını başka erkeğin aracında görünce çıldıran koca, eline bıçağını alarak dehşet saçtı.

OLAY TRAFİK IŞIKLARINDA MEYDANA GELDİ

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Saltak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'ni birbirine bağlayan bölgedeki trafik ışıklarında meydana geldi.

BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU EŞİNİ ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜNCE ÇILDIRDI

Boşanmak üzere olduğu karısını erkek arkadaşı Adem A. ile (33) otomobil içerisinde gören Osman Ö., (36) aracın önüne keserek Adem A.'yı ve karısını araçtan indirdi. Araçtan inen Adem A.'ya bıçakla saldıran Osman Ö., şahsı göğsünden ve kolundan yaraladı.

İLK MÜDAHALE ECZANEDE YAPILDI

Yaralı şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Eczaneye götürülen Adem A., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Osman Ö. ise bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.

OSMAN Ö.'NÜN BULUNMASI İÇİN POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis kaçan Osman Ö.'nün bulunması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kadını ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.