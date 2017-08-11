Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Bölgesi'nde zaman zaman görülen mekik kelebeği, dünyada nadir görülen kelebek türlerinden biri olarak bilinirken, bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hiç görülmedi. Askeri kamuflaj kumaşı desenli olan iri boy ve renkli uzun ince kanatları ile dikkat çeken mekik kelebeği; en hızlı kanat çırpan, havada asılı gibi durabilen kelebek olarak da biliniyor. Sadece gece uçan mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yaprakları ile besleniyor.

“01 plakalı bir aracın plakasında bulundu”

Bir aracın plakasına konan ilginç görünümlü kelebek, Salih Alteri tarafından fark edildi. Alteri, “Bu kelebeği gezerken 01 plakalı bir aracın üzerinde buldum. Oldukça iri olan kelebek dikkatimi çekti. Yanına yaklaşıp fotoğraflarını çektim, daha sonra internette baktım. Nadir bulunan bir kelebek türü olduğunu öğrendim. Kıbrıs ve Ege bölgesinde nadir bulunan bir kelebek türüymüş. Özellikle gece uçan ve gündüz konaklayan bir kelebek türüdür. İlgimi çektiği için yanıma aldım. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Bölümündeki hocalarla irtibata geçtim. Oraya götürüp incelenmesi için teslim edeceğim” dedi.

“Büyüklüğü ve desenleri dikkatimi çekti”

Normalde kelebeklerin buna göre ufak olduğunu anlatan Alteri, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade ederek, “Sürekli kelebek görüyoruz. Bunun çok büyük olması ve askeri kamuflaj desenlerinde olması dikkatimi çekti. İnternetten baktık, çok ender görülen bir tür olduğunu fark ettim. Bunu üniversitemizin biyoloji bölümüne götürerek, değerlendirilmesini sağlayacağız” diye konuştu.