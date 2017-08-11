FETÖ/PDY terör örgütünün özel güvenlik şirketleri içerisindeki yapılanması ile ilgili çalışmalarda, örgütle irtibat, iltisak veya bağlantısı olan şahıslarla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, önceki gün eş zamanlı olarak bir operasyon düzenlendi. Merkez bölgesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A.O. isimli şahsın evinde yapılan aramada, metalik gri renkli kalem şeklinde suikast silahı olarak değerlendirilen bir silah ele geçirildi.
FETÖ şüphelisinin evinden kalem şeklinde suikast silahı çıktı
11.08.2017 - 11:04 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada kalem şeklinde suikast silahı bulundu.
Etiketler : Eskişehir,FETÖ,
495470 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495470.aspx
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