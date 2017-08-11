Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araba almak için bankadan 20 bin lira çeken galerici Mehmet Ş., satın almak istediği otomobile bakmak için Selçuklu Caddesine gitti. Burada bankadan çektiği parasını park ettiği aracına bırakan Mehmet Ş., daha sonra otomobile bakmak için uzaklaştı. Bu sırada bölgedeki banka çevrelerinde hırsızlık olaylarına karşı devriye atan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri cadde üzerinde bulunan Mehmet Ş.’nin aracının camının kırıldığı ve aracın yanından hızla bir otomobilin uzaklaştığını fark etti.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDILAR

Bunun üzerine plakası sahte olduğu anlaşılan 42 FLS 13 plakalı otomobilin peşine düşen polisler, şüphelilerin izini kaybetti. Şehir giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekipleri, şüphelilerin Ankara istikametine kaçtığını belirlemesi üzerine çalışmalarını bu yöne çevirdi. Polis ekiplerinin peşinde olduğunu gören şüpheliler, Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu Mahallesinde bulunan bir araziye giderek araçlarındaki sahte plakayı söküp yaya olarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren kovalamacanın ardından mahallede geniş çaplı arama yapan polis, 2 şüpheliyi mahalle mezarlığında, diğer 3 şüpheliyi ise bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.

“HER BİRİ SUÇ MAKİNESİ”

Polis ekiplerince yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüphelilerden Yücel B.’nin (34) 36 adet suç kaydı ile 11 adet çeşitli suçlardan aranmasının olduğu, Oktay B.’nin (36) 26 adet suç kaydı, 7 aranması, Ferdi B.’nin (21) 7 suç kaydı 3 aranması, Ünal M.’nin (20) 2 suç kaydı ve 17 yaşındaki E.Y.’nin de 24 adet suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan zanlılardan Oktay B. ile 21 yaşındaki Ferdi B.’nin baba-oğul olduğu öğrenildi. Şüphelilerin polisten kaçarken taktığı 42 PNS 19 sahte plakalı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.