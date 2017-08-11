Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 10.30 sıralarında Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Plevne Caddesi üzerinde seyreden Taha Yasin E. yönetimindeki 06 DZ 7300 plakalı araç, aynı cadde üzerinde seyreden İzzet E. yönetimindeki 06 MTR 73 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 MTR 73 plakalı otomobil hurdaya dönerken, sürücü İzzet E. araçta sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü İzzet E.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 06 MTR 73 plakalı araçtaki çocuklar Almina Hazal K. ve Yağız Taha K., şöför İzzet E. ile Kamile E.’yi tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. Şoför İzzet E.’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın görgü şahidi bir vatandaş, 06 DZ 7300 plakalı aracın sol tarafa dönen araca yandan çarptığını söyledi. Kazayı görmesi ile birlikte durumu yetkililere bildirdiğini belirten görgü şahidi, kaza sonucunda yaralananların hastaneye kaldırıldığını söyledi.