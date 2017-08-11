Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’da günübirlik tekneyle denize açılan ve Orak adasına giden 6 kişilik bir aile denizde yüzükleri sırada caretta carettaların saldırısına uğradı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran tatilcilerden 2 kişi kaplumbağaların ısırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul’dan ailesiyle Bodrum’a tatile gelen Zuhal Tursun günübirlik tur teknesiyle denize açılarak Orak adasında 10 yaşındaki yeğeni Cabirhan Akten’le denize girdi. Bir anda Akten’in yanına yaklaşan caretta carettalar küçük çocuğu ısırmaya başladı. Durumu fark eden Tursun yeğeninin yanına giderek caretta carettaları uzaklaştırmaya çalıştı. Yeğenini kurtarmaya çalışırken elinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tursun ve yeğeni teknedekilerin müdahalesiyle zodyak bota alınarak hastaneye götürüldü. Hastanede yaralarına müdahale edilen tatilcilere tetanoz ve kuduz aşısı yapıldığı öğrenildi.

"BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Zuhal Tursun, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Bir anda yeğenimin elini bir şeyin kaptığını gördüm. Bir kafa ve dişlerini gördüm sadece. O arada ben onun ağzını itip yeğenimi kurtardım, bu kez bana saldırdı. Yeğenime sadece yüz ve kaç diyebildim. Ondan sonra yüzgeciyle benim başımı aşağı indirip, beni boğmaya çalıştı. Ağzıyla şah damarımın olduğu yerden ısıracaktı, ben elimle ittim, o esnada da elimi kaptı ve beni sürüklemeye çalıştı. Boğuşmaya başladık. Hiçbir şekilde kurtulamadım ondan. Çığlıklar attım, bağırdım. En sonunda hiç gücüm kalmadı. O esnada beyaz bir botla bir adam geldi ve beni bota çekmeye çalıştı. Adam beni bota çekerken kaplumbağa kolumu ısırdı. Daha sonra bir adam daha gelip kaplumbağanın kafasına vurdu zannedersem, kolumu bıraktı. Bota binerken arkadan gelip kaba etimi yakaladı. Bizi oradan hastaneye götürdüler ve bize tetanoz ve kuduz aşısı yapıldı. Sakinleştirici bir iğne de yaptılar."

10 yaşındaki Cabirhan Akten ise kaplumbağanın bir anda üzerine geldiğini söyleyerek, “Ben suya bakıyordum bir anda kaplumbağa üzerime saldırdı. Teyzem beni kurtardı. Kaplumbağa bu sefer de teyzeme saldırmaya başladı” ifadelerini kullandı.Öte yandan, 1 ay içerisinde kaplumbağanın birçok insana saldırdığı öğrenildi.