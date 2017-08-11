Alınan bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolu Tercan ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Ali Haydar Yılmaz idaresindeki 24 AN 112 plakalı otomobil karşı yönden gelen Gürsel Korkmaz’ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile ağır yaralanan Rahime Yiğit kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücülerin cenazeleri otopsi için Tercan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü
11.08.2017 - 16:10 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolu Tercan ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Ali Haydar Yılmaz idaresindeki 24 AN 112 plakalı otomobil karşı yönden gelen Gürsel Korkmaz’ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile ağır yaralanan Rahime Yiğit kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücülerin cenazeleri otopsi için Tercan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler : erzincan,
495540 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495540.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER