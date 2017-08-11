Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolu Tercan ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Ali Haydar Yılmaz idaresindeki 24 AN 112 plakalı otomobil karşı yönden gelen Gürsel Korkmaz’ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile ağır yaralanan Rahime Yiğit kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücülerin cenazeleri otopsi için Tercan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

