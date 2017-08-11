Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt’a bağlı Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde’de faaliyet gösteren İsmet Arpacı’ya ait Malatya Viol Kalıplı Basma Kutu Ambalaj adlı fabrikada yangın çıktı. Ambalaj üretimi yapan fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrika binasını da sardı. Tesis kısa sürede alevler arasında kaldı. Yan tarafta bulunan kutu fabrikasına da sıçrayan yangın Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılarak tamamen söndürülen yangın sonrasında fabrikada büyük maddi hasar oluştu. Fabrikada çalışanların zamanında tahliye edilmesi sayesinde yangından etkilenen olmazken, olay yerinde geniş güvenlik önemli alındı.Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor