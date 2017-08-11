Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Seyfettin Karadayı bir süredir tedavi gördüğü beyin kanaması hastalığı sebebiyle dün Şişli Etfal Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Karadayı için bugün ikindi vakti Levent Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde oğlu Doğan Karadayı ve kardeşi Eyüp Karadayı taziyeleri kabul etti. Törene Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço, Serdar Gökhan, Tuncay Akça, Sinema ve Dizi oyuncusu Salih Kalyon, Gazeteci Ateş Böceği Ercan başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı. Kılınan ikindi namazının ardından başlatılan cenaze töreninden ayrı olarak emekli Albay olan Seyfettin Karadayı için askeri tören de düzenlendi.

“Al bayrağın yanında Fenerbahçe bayrağıyla yolcu edilmek istemişti”

Vasiyetini yerine getirdiklerini belirten usta oyuncunun kardeşi Eyüp Karadayı, “Gerçekten iyi bir askerdi, ilericiydi, iyi bir sporsever ve iyi bir Fenerbahçeliydi. Bize vasiyeti de al bayrağın yanına muhakkak Fenerbahçe bayrağını sararak yolcu edin demişti” dedi.



Oyuncu Salih Kanyon, “Camiamızın emekçilerinden, emektarlarından Seyfettin ağabeyi uğurlamaya geldik, gidenin arkasından ne denir ki ? Şerefiyle yaşadı, şerefli bir Türk Subayıydı. Şerefiyle sinemamıza hizmet etti, böyle insanları her zaman sevgi ve rahmetle anacağız” şeklinde konuştu.



Seyfettin Karadayı’nın babacan bir insan olduğunu belirten Ateş Böceği Ercan ise, “Seyfettin ağabeyi hem askerliğinden hem de Yeşilçam’a geldikten sonra tanıyan insanlardan birisiyim ve onu çok eski tanıyorum. Babacan bir insandı, herkesin yardımına koşan ve kucaklayan bir adamdı, nur içinde yatsın” dedi.

Seyfettin Karadayı, cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

