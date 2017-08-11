Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Ören Köyü Kocadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçisi Hüsnü Koymalı'ya (63) traktör ile çalıştırılan makaralı halat yardımıyla tomrukların çekildiği sırada taşa takıldıktan sonra savrulan tomruk çarptı. Koymalı bir anda yere yığılırken iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Koymalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Hüsnü Koymalı'nın cesedi Yenice Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.