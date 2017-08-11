Olay, ilçeye bağlı Ören Köyü Kocadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçisi Hüsnü Koymalı'ya (63) traktör ile çalıştırılan makaralı halat yardımıyla tomrukların çekildiği sırada taşa takıldıktan sonra savrulan tomruk çarptı. Koymalı bir anda yere yığılırken iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Koymalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Hüsnü Koymalı'nın cesedi Yenice Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tomruk çarpan işçi hayatını kaybetti
11.08.2017 - 22:00 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanlık alanda makaralı halat yardımıyla çekilen tomruk orman işçisine çarptı. İşçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler : karabük,tomruk,ölüm,
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