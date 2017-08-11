Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Cuma Mercan (23) ve eniştesi Emrah Erdoğan (26) aileleriyle birlikte ilçede bulunan Koçhisar Barajı'na gitti. İddialara göre, aileler piknik yaparken Mercan ve Erdoğan balık tutmak amacıyla baraj savağının altında bulunan gölete girdi. Mercan ve Erdoğan’dan haber alamayan yakınları gölet kenarına ikilinin ayakkabılarını buldu. Bunun üzerine jandarmayı arayan yakınları yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Mercan ve Erdoğan’ın cansız bedenleri göletten çıkarıldı. Erdoğan'ın bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Mercan ve Erdoğan’ın cenazeleri otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.