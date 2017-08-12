Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kızılcahamam Eğerli Kuzören Akçabayır Mahallesindeki iki katlı bir binada elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler kısa sürede binanın tamamına hakim oldu. Alevleri fark eden köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin hummalı çalışması sonucu yangın çevresine sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Çıkan yangından altında odunluk olan iki katlı ev tamamen yanarak küle döndü. Yazlık olarak kullanılan evde kimsenin olmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı.