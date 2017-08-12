Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Gümüşova rampaları mevkiinde bir sürücü Hakan Kurtman idaresindeki 01 Z 1002 plakalı otobüste çok sayıda insanın bulunduğu ihbarını yaptı. Bunun üzerine Gölyaka TEM Otoyolu gişelerinde uygulama yapan otoban polisleri otobüsü durdurarak kontrol yaptı. Otobüste kaçak yollardan Türkiye’ye giren ve Ağrı’dan alınarak İstanbul’a götürülen çok sayıda mülteci olduğunu gördüler.

Daha sonra Bayraktar Karakol Komutanlığı’na haber veren polis ekipleri mültecileri jandarma ekiplerine teslim etti. Otobüsle jandarma karakoluna getirilen mülteciler otobüsten indirildiler. Yapılan sayımlarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 3’ü çocuk 3’ü kadın 157 mülteci olduğu görüldü.

Mültecilerden 3’a 3 gündür susuz ve aç oldukları için sıcak havanın da etkisi ile otobüsten inerken bayıldılar. Bayılan mültecilere ilk olarak jandarma ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri bayılan mültecilere su ve yemek verdiler. Jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen mültecilerin sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.