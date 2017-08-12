Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de 1. Organize Sanayi Bölgesinde ahşap ve laminant üreten bir fabrika gelen talepleri karşılayabilmek için işlerini büyütmeye karar verdi. Yeni makinelerle makine parkını genişleten fabrikada işçi sayısı yetersiz kaldı. Bunun üzerine aradığı işçileri bulabilmek için İŞKUR’dan da yardım isteyen fabrika buna rağmen aradığı 90 kişilik işçi sayısına bir türlü ulaşamadı. Yöneticileri başvurular yetersiz gelince Düzce şehir merkezinde yayaların en yoğun bulunduğu alana stant açarak işçi aramaya başladı. Fabrikanın insan kaynakları çalışanları ve iş güvenliği uzmanlarının bulunduğu standla aradığı işçileri bulmaya çalışan fabrika, 1 hafta açık tutacağı standla ihtiyacı olan işçileri bulmaya çalışacak.

Standla ilgili bilgiler veren fabrikanın İş Güvenliği Uzmanı Aysun Çiftçi, "Geçen yıl ihracat şampiyonu olmuştuk. İşlerimiz açıldı. Fabrikamıza yeni makinalar aldık ancak çalışacak iş arkadaşları bulamadık. İş arkadaşları bulabilmek için stant açtık. İŞKUR’a başvurularımız oldu. İŞKUR’da sistemlerini kullanarak kendi bünyesindeki işsizlere ulaştı. Oradan da alım yaptık. Ancak yeterli gelmedi. Bir de Düzce’de malum fındık sezonu başladığında herkes fındığa yöneliyor. İş yerlerinde çalışacak işçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Biz de açık olan işçi sayımızı artırabilmek için burada stant açtık. İş arayan arkadaşlarımızı standımıza bekliyoruz" dedi.