Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan 37 yaşındaki Mustafa Turşah, çıkan yangında bir gecede hem evini, hem imam nikahlı eşini hem de 67 bin TL değerindeki mal varlığını kaybetti. Acılı babanın tek tesellisinin oğlunun komşuları tarafından yanmaktan kurtarılmış olması.



PARALARINI DA ÇALIP KAÇMIŞ

22 yıldır Muratpaşa ilçesinde yaşayan Mustafa Turşah, 3 gün önce akşam saatlerinde bir organizasyon şirketindeki işine gitmek için evinden çıktı. Birkaç saat sonra Turşah’a evinde yangın çıktığı ve çocuğunun güçlükle kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Hastaneye giden Mustafa Turşah’a 7 yaşındaki oğlu Y.T.’nin "Anne beni bırakıp ağabeylerimin yanına gitti" sözleri üzerine genç adam imam nikahlı eşi M.K'yı telefonla aradı ancak ulaşamadı. Hastane işlemlerinin ardından eve gelen baba oğul M.K.’nin halen evde olmadığını ve biriktirdiği 24 bin ve 15 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını gördü. Eşine aldığı otomobilin de yerinde olmadığını gören Mustafa Turşah, en büyük yıkımı ise dini nikahlı eşinin başka biriyle kaçtığını sosyal medya hesabından görmesiyle yaşadı.