Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Osmancık'tan geçen İstanbul D-100 Karayolu üzerindeki Karaçırak Mevkii'nde meydana geldi. Giresun'dan, İstanbul yönüne giden 76 yaşındaki Sedat Çolak, yönetimindeki 34 LG 276 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirince araç, sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki yağmur suyu kanalına çarparak duran kamyonette sıkışan 64 yaşındaki Kıymet Çolak öldü. Sürücü ve yanında bulunan 48 yaşındaki Celil Çolak ise yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar; Sedat Çolak ile Çelil Çolak da kurtarılamadı. Böylece ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.