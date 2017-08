Türkiye Gazetesi

Elazığ’da 2 sene önce sattığı evden çıkmayan ve at arabasını polislerin üzerine süren şahıs, çatı arasından atlayarak bacağını kırdı. Polis gözetiminde boşaltılan evdeki boğalardan biri de çevredekilere saldırdı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evini 2 sene önce 85 bin lira karşılığında Y.İ. isimli kişiye satan Kadir K, evi boşaltmadı. Bunun üzerine yeni ev sahibi mahkemeye başvurdu. Mahkemenin tahliye kararı vermesi üzerine avukat tahliye için polisle eve geldi. Polis ilk önce evde bulunan ve çıkmak istemeyen Kadir K.'nın eşi ve çocuklarını çıkardı.



Bu sırada evde olmayan ve evinin boşaltıldığını duyan Kadir K., evin önünde bekleyen polislerin üzerine sebze yüklü at arabasını sürdü. At arabasının kamyonete çarpıp durmasıyla beraber Kadir K. evin içine kaçtı. Çatı aralığına çıkan Kadir K., kendini aşağı attı. Bacağı kırılan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra işçiler evde bulunan eşya ve hayvanları dışarı çıkarttı. Bu sırada kaçan bir boğa, çevredekilere saldırarak kısa süreli tehlike yaşattı. Bir adet tüfeğin ele geçirildiği ev, mühürlenerek kullanıma kapatıldı.