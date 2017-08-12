Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Temmuz 2017 günü Şanlıurfa’da meydana gelmişti. Aracında seyir halindeyken motosikletli iki şahıs tarafından başından ve göğsünden silahla vurularak kişinin zanlıları DEAŞ’lı 3 kişilik infaz timi çıktı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye’nin Rakka kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan Suriye uyruklu 3 DEAŞ’lının bilgisine ulaştı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmada, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 DEAŞ’lı kaldığı hücrede silahlarıyla birlikte yakalandı.Yakalanan DEAŞ’lıların, Bünyamin Hallak, Mahmud Elhamud ile Mahmud El Cerrah olduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DEAŞ’ın 3 kişilik infaz timi yakalandı
12.08.2017 - 13:45 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da geçtiğimiz ay aracında seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından öldürülen kişinin failleri DEAŞ’lı 3 kişilik infaz timi çıktı.
Etiketler : Şanlıurfa,infaz timi,DEAŞ,
495710 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495710.aspx
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