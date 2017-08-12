Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı “kurbağa adam” diye tabir edilen dalgıçlar tarafından Yenikapı sahili ile Cankurtaran bölgesinde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları 28’inci gününde sürerken ailenin bekleyişi sürüyor.