Battal Deniz'in (27) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde bariyere çarptı.
Kaza sonucu sürücü ile tarım aracının savrulan römorkunda bulunan Hasret Deniz (31), Elif Deniz (11), Ensar Deniz (1), Engin Deniz (15), Hülya Deniz (9), Fatma Deniz (8), Özlem Deniz, (14), Gülsüm Deniz (8) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'da tarım aracı bariyere çarptı: 9 yaralı
12.08.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Bafra ilçesinde tarım aracının bariyere çarpması sonucu aynı aileden 9 kişi yaralandı.
Battal Deniz'in (27) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde bariyere çarptı.
Etiketler : Samsun,
495718 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495718.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER