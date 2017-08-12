Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Battal Deniz'in (27) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde bariyere çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile tarım aracının savrulan römorkunda bulunan Hasret Deniz (31), Elif Deniz (11), Ensar Deniz (1), Engin Deniz (15), Hülya Deniz (9), Fatma Deniz (8), Özlem Deniz, (14), Gülsüm Deniz (8) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.