Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen Şehit Güvenlik Korucu Abduarrahman Dündar operasyonu kapsamında Eruh ilçesi Görendoruk köyü kırsalında yapılan arazi taraması esnasında saat 10.55 sıralarında çıkan çatışmada “Gurup Sorumlusu” olduğu değerlendirilen bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda; bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 86 adet dolu fişek, bir adet Rus tipi el bombası, bir adet şemsiye ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir" denildi.