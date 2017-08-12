Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolundaki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine gelen Bekir Alp yönetimindeki motosikletin zinciri arkasında oturan Mehmet Uğur Alp'in ayağına dolandı. Oğlunun çığlıkları üzerine duran baba sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbara gelen sağlık görevlileri Mehmet Uğur Alp'in zincirin arasında sıkışan ve koptuğu belirlenen sol ayağını kurtararak ambulansla hastaneye götürdü. Kahta Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra çağırılan ambulans uçakla kopan ayağının dikilmesi için Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Kazayı duyarak hastaneye gelen Mehmet Uğur Alp’in arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

