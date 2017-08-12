Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köpeğin sahibi Hacı Ahmet Erdoğan, ölmeden 4 gün önce davranışlarında değişiklikler görülen köpeğin çevredeki 5 ördeği öldürdüğü ve evde beslenen bir keçiyi ısırdığını söyledi.Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan incelemede ise köpeğin kuduz olduğu tespit edilirken köpeğin ısırdığı keçi tecrit altına alındı. Köpeğin temas ettiği belirlenen 17 köpek, 2 ördek ve 1 kedinin de itlaf edildiği kaydedildi.Köpeğin sahibi ve beslenmesiyle ilgilenen bir kişi de Osmaniye Devlet Hastanesi Enfeksiyon Polikliniğine sevk edildi. Şahısların aşılanmasına gerek olmadığı belirlenirken olayla ilgili Büyük Tüysüz Mahallesi 3 ay süreyle karantinaya alınarak her türlü hayvan giriş çıkışı yasaklandı.