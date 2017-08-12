Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün Aydıncı Köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat'ın Zile İlçesi Devlet Hastanesi'nde Acil Servis doktoru olarak görev yapan Emir Sak, 60 TV 802 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken karşı yönden gelen Murat Bulut idaresindeki 34 YA 9460 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emir Sak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Murat Bulut ile yanındaki Çiçek Bulut yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorun cenazesi sıkıştığı otomobilden itfaiye ekibi tarafından çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.