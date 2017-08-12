Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Darende ilçesi Günpınar Mahallesinde bulunan Günpınar Şelalesi ile Yokuş Mevkii arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipker yangına müdahale etti. Yangında alevlerin Gürpınar Şelalesi mesire alanına sıçması riskine karşılık bölge geçici olarak boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.