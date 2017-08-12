Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karakavuz köyünde arkadaşının kullandığı "patpat" tabir edilen tarım aracında bulunan İsmail Pürcü'nün elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Vücuduna isabet eden kurşun ve saçmalarla yaralanan Pürcü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Patpat sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.