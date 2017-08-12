Edinilen bilgiye göre, Karakavuz köyünde arkadaşının kullandığı "patpat" tabir edilen tarım aracında bulunan İsmail Pürcü'nün elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Vücuduna isabet eden kurşun ve saçmalarla yaralanan Pürcü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Patpat sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazara ateş alan av tüfeği hayatını mal oldu
12.08.2017 - 20:07 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : zonguldak,haberler,av tüfeği,öldü,
495771 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495771.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER