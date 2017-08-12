Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Yunus Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Vural Yıldırım, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. İ.Ö.'nün ensesine tabancayla 2 el ateş ettiği Vural Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Vural Yıldırım'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Burhaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kaçan İ.Ö.nün yakalanması için çalışma başlattı.
Kafeteryada otururken ensesinden vurularak öldürüldü
12.08.2017 - 21:09 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde 27 yaşındaki Vural Yıldırım, kafeteryada otururken husumetli olduğu İ.Ö. tarafından ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü.
Etiketler : balıkesir,burhaniye,haberler,silahlı saldırı,
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