Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Yunus Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Vural Yıldırım, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. İ.Ö.'nün ensesine tabancayla 2 el ateş ettiği Vural Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Vural Yıldırım'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Burhaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kaçan İ.Ö.nün yakalanması için çalışma başlattı.