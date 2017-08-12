Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Yunus Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Vural Yıldırım, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. İ.Ö.'nün ensesine tabancayla 2 el ateş ettiği Vural Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Vural Yıldırım'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Burhaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kaçan İ.Ö.nün yakalanması için çalışma başlattı.