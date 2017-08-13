Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da evinin bulunduğu sokaktaki Roma dönemine ait iki sütun müzeye kaldırılan Mustafa Aydemir, sokağın görselinin eksik kaldığını belirterek taşınan sütunların benzerini yaptırdı. Sütunları 1994 yılında devletin izni ile Şirinyalı Mahallesi’ndeki sokağa taşıdığını belirten Aydemir, onların şikayet üzerine taşınmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Tarihî sütunların sokağın görseli olduğunu anlatan Aydemir, “Mahalleli alışmıştı. Sütunlar gidince orası boş kaldı. O görüntü 23 yıllıktı. Bana göre kente verilen güzellikler sadece çiçek ve ağaçlarla olmaz. Bu tür envanterlerle şehir güzelleştirilebilir” dedi. Daha önce tarihî sütunlar için arsayı geriye çektiğini, kaide yaptırdığını, kameralarla koruma altına aldığını belirten Aydemir, kopya sütunlardan birini andezit taşından, birini de beyaz mermerden yaptırdığını ifade etti.