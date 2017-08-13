Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alabalık üretimi yapan tesisin müdürü Erdal Dudak, ihraç edecekleri yaklaşık 120 bin alabalığın telef olduğunu söyleyerek şöyle dedi: “Tesisimizde yüzde 90’a varan balık ölümleri meydana geldi. Bu balıklar 200 gram ile 2 kilo arasındaydı. Adet olarak 120 bin civarında, yaklaşık 150 ton balığın öldüğünü tahmin ediyoruz. Bu balıklar 1 hafta-10 gün içerisinde ihracata göndereceğimiz balıklardı. Bu durum maddi yönden bizi sıkıntıya soktu. Gerekli mercilere durumu bildireceğiz.” Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, inceleme yaparak, “Hasarları asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz” dedi. BİLECİK