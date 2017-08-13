Alabalık üretimi yapan tesisin müdürü Erdal Dudak, ihraç edecekleri yaklaşık 120 bin alabalığın telef olduğunu söyleyerek şöyle dedi: “Tesisimizde yüzde 90’a varan balık ölümleri meydana geldi. Bu balıklar 200 gram ile 2 kilo arasındaydı. Adet olarak 120 bin civarında, yaklaşık 150 ton balığın öldüğünü tahmin ediyoruz. Bu balıklar 1 hafta-10 gün içerisinde ihracata göndereceğimiz balıklardı. Bu durum maddi yönden bizi sıkıntıya soktu. Gerekli mercilere durumu bildireceğiz.” Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, inceleme yaparak, “Hasarları asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz” dedi. BİLECİK
Tesisteki 120 bin alabalık telef oldu!
13.08.2017 - 06:50 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bozüyük’te elektrik üretimi yapan bir firma, Karasu Çayı’nın dere yatağını değiştirince yakınlardaki bir alabalık çiftliğine su verilmedi. Binlerce balık yeterli su olmayınca oksijensiz kalıp telef oldu.
Etiketler : alabalık,alabalık tesisi,telef olan balıklar,
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