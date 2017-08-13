Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile İç Ege ve kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 35 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33 
İzmir: Az bulutlu ve açık 37 
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36 
Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
Samsun: Az bulutlu ve açık 30 
Trabzon: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 