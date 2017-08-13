Virginia eyalet polisi, Charlottesville yakınlarında ırkçı grupların protestolarını takip eden bir helikopterin düştüğünü ve kazada 2 polisin hayatını kaybettiği açıkladı. Ancak kazanın yaşanan protesto gösterileri ile bağlantılı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Açıklamada, helikopterin bir evin yakınındaki ağaçlık alana çarptığı, helikopterin düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump da, Virginia eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden polisler için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. Trump, “Bugün ölen Virginia eyalet polisinin ailelerine ve memurlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Hepiniz bu ulusun ürettiği en iyiler arasındasınız" dedi.
Virginia’da helikopter düştü: 2 polis öldü
13.08.2017 - 10:57 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Virginia eyaletinde ırkçı grupların protestoları sırasında olayları takip eden helikopterin düşmesi sonucu 2 polis öldü.
Etiketler : ABD,Virginia eyaleti,helikopter düştü,
495883 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495883.aspx
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