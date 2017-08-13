Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki kaza, saat 06.00'da meydana geldi. Konuksever Mahallesi'nde bir camide sabah namazı kılan Yaşar Esenboğa ve Ali Seydi Cengiz, Etiler Mahallesi'ndeki evlerine dönmek için Evliya Çelebi Caddesi'nden yolun karşısına geçmek istedi. Üst geçit yerine refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Esenboğa ve Cengiz'e, Opera Kavşağı'ndan Mevlana Kavşağı istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen beyaz renkli 07 CNT 11 plakalı otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle Esenboğa ve Cengiz yola savruldu. Görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hızlı olduğu kaydedilen sürücü, olay yerinde durmayarak kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yaşar Esenboğa ve Ali Seydi Cengiz olay yerinde yaşamını yitirdi.



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazayı görenler Cengiz ve Esenboğa'nın yolun diğer tarafındaki camide sabah namazını kıldığını ve evlerine gitmek için karşıya geçmek istediklerini söyledi. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Yaşar Esenboğa ve Ali Seydi Cengiz'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, görgü tanıklarının verdiği plaka bilgisi üzerine kaçan sürücüyü ve otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

