Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü ekiplerin saban saatlerinde Van merkez ve bazı ilçelerinde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı buluna 31 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanmısı için de operasyonların devam ettiği belirtildi.