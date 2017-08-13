Emniyet Müdürlüğü ekiplerin saban saatlerinde Van merkez ve bazı ilçelerinde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı buluna 31 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanmısı için de operasyonların devam ettiği belirtildi.
Van'da PKK operasyonu, 23 gözaltı var
13.08.2017 - 11:46 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkez ve ilçelerinde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 23"ü gözaltına alındı.
Etiketler : van,operasyon,haberler,gözaltı,
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