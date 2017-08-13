Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İluh Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda 16 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.