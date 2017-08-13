Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İluh Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda 16 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Batman’da 16 kilogram esrar ele geçirildi
13.08.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da polisin bir evde yaptığı aramada 16 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
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495904 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495904.aspx
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