Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İluh Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda 16 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.