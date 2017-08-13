Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Gaziantep’te bir fabrikada çalışan Adem Y, hafta sonu tavşan avına çıkmak için Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Güngürge Mahallesi’nde yaşayan amcasının oğlu ve eniştesi Orhan Y’nin (23) yanına gitti. İkili birlikte ava çıktı. Orhan Y., tavşan olduğunu zannederek Adem Y’nin bulunduğu bölgeye ateş açtı. Adem Y’nin vurulduğunu gören Orhan Y., yakınlarına haber vererek, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Adem Y., Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Adem Y’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Adem Y’nin cenazesi ailesine teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Orhan Y.’nin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.