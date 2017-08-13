Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması ve yerel işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda il merkezinde 15, Çaldıran ilçesinde 5, Erciş ilçesinde 2 ve Başkale ilçesinde bir kişi olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Van’da PKK operasyonu: 23 gözaltı
13.08.2017 - 15:46 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : PKK operasyon,van,
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