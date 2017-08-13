Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması ve yerel işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda il merkezinde 15, Çaldıran ilçesinde 5, Erciş ilçesinde 2 ve Başkale ilçesinde bir kişi olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.