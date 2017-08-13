Alınan bilgilere göre, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gelen 27 plakalı panelvan araç, şüphe üzerine polis kontrol noktasında durduruldu. Durdurulan aracın camının kırık olduğunu ve düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını tespit eden polis, detaylı incelemede aracın aynı gece Gaziantep’ten çalındığını tespit etti. Araçta bulunan Enes Ö. (21), Erdem Ç. (18) ve Z.K. (16) isimli kız çocuğu gözaltına alındı. Enes Ö. ilk ifadesinde, evlenmek istediği Z.K. isimli kız arkadaşını kaçırmak için aracı çaldığını, arkadaşının da kendisine yardımcı olduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Ö. ve Erdem Ç. tutuklanırken, Z.K. serbest bırakıldı. Çalıntı araç ise Gaziantep’ten gelen sahibine teslim edildi.
16 yaşındaki kızı çalıntı araçla kaçırdılar
13.08.2017 - 17:20 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta kız kaçırmak için çaldıkları araçla polis kontrol noktasında uygulamaya takılan 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : kahramanmaraş,kız kaçırma,
495954 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495954.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER