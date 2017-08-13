Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Hilal Cebeci, dün gece sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden “Zamanında Naziler Almanya’dan kaçarak Nazilli’ye yerleşmiştir kesin bilgi” paylaşımını yaptı. Cebeci’nin bu paylaşımı ilçede yaşayan vatandaşlar ve takipçileri tarafından tepki çekti. Nazilli’de yaşayan vatandaşlar, “Hilal Cebeci gündeme gelmek için ilçemizin adını kötülemesin. Nazilli’nin Nazilerle ne ilgisi var. Biz efe torunuyuz” diyerek Cebeci’ye tepki gösterdi.

