Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Hilal Cebeci, dün gece sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden “Zamanında Naziler Almanya’dan kaçarak Nazilli’ye yerleşmiştir kesin bilgi” paylaşımını yaptı. Cebeci’nin bu paylaşımı ilçede yaşayan vatandaşlar ve takipçileri tarafından tepki çekti. Nazilli’de yaşayan vatandaşlar, “Hilal Cebeci gündeme gelmek için ilçemizin adını kötülemesin. Nazilli’nin Nazilerle ne ilgisi var. Biz efe torunuyuz” diyerek Cebeci’ye tepki gösterdi.
Hilal Cebeciden tepki çeken Nazilli paylaşımı
13.08.2017 - 18:21 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hilal Cebeci’den tepki çeken Nazilli paylaşımı Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Hilal Cebeci’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ‘Nazilli’ paylaşımı tepki çekti.
Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Hilal Cebeci, dün gece sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden “Zamanında Naziler Almanya’dan kaçarak Nazilli’ye yerleşmiştir kesin bilgi” paylaşımını yaptı. Cebeci’nin bu paylaşımı ilçede yaşayan vatandaşlar ve takipçileri tarafından tepki çekti. Nazilli’de yaşayan vatandaşlar, “Hilal Cebeci gündeme gelmek için ilçemizin adını kötülemesin. Nazilli’nin Nazilerle ne ilgisi var. Biz efe torunuyuz” diyerek Cebeci’ye tepki gösterdi.
Etiketler : hilal cebeci,
495959 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495959.aspx
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