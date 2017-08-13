Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi 6 Nolu sokakta ailesi ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki Kiraz Y.'nin bulunduğu odadan bir el silah sesi geldi. Yan odada bulunan anne Ayşe Fatma Y. ile kızı Ceren Y., silah sesi üzerine odaya koştu. Odada kızının kanlar içerisinde yattığını gören anne, sokağa çıkarak, komşularından yardım istedi. Çağrılan 112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Kiraz Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri odada yaptıkları incelemede bir adet tabanca ele geçirdi. Genç kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, kızın kazayla kendisini vurma olasılığı ile ilgili de çalışma yürütüyor.