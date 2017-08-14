Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Kotaran yönetimindeki 34 ZM 2685 plakalı minibüs, Sinanoğlu mevkisinde yol kenarında park halindeki sürücüsünün Naim Yıldırım olduğu öğrenilen 06 BA 068 plakalı kamyona çarptı.

Kazada sürücü Kotaran ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.