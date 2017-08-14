Ramazan Kotaran yönetimindeki 34 ZM 2685 plakalı minibüs, Sinanoğlu mevkisinde yol kenarında park halindeki sürücüsünün Naim Yıldırım olduğu öğrenilen 06 BA 068 plakalı kamyona çarptı.
Kazada sürücü Kotaran ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 4 yaralı
14.08.2017 - 01:48 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 01:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Ramazan Kotaran yönetimindeki 34 ZM 2685 plakalı minibüs, Sinanoğlu mevkisinde yol kenarında park halindeki sürücüsünün Naim Yıldırım olduğu öğrenilen 06 BA 068 plakalı kamyona çarptı.
Etiketler : sakarya,sakarya kaza,trafik kazası,
496007 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496007.aspx
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