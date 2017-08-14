Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük Abdurrahman erkekliğe ilk adımı babası olmadan attı. Şehit oğlu için sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne, şehidin yakınları ile Konya Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Ercan Çiçek, Kadınhanı Belediye

Başkanı Mehmet Nuri Ödük ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Çiçek, kendi özel makam aracını Abdurrahman için süsleyerek sünnet arabasına çevirdi. Abdurrahman’ın düğün konvoyuna polis araçları da eşlik etti. Sünnet olan şehit çocuğunu tebrik eden Çiçek “Allah Abdurrahman’a hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin” temennisinde bulundu.

