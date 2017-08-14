Küçük Abdurrahman erkekliğe ilk adımı babası olmadan attı. Şehit oğlu için sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne, şehidin yakınları ile Konya Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Ercan Çiçek, Kadınhanı Belediye
Başkanı Mehmet Nuri Ödük ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Çiçek, kendi özel makam aracını Abdurrahman için süsleyerek sünnet arabasına çevirdi. Abdurrahman’ın düğün konvoyuna polis araçları da eşlik etti. Sünnet olan şehit çocuğunu tebrik eden Çiçek “Allah Abdurrahman’a hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin” temennisinde bulundu.
Kaymakam’ın makam aracı şehit çocuğu için süslendi
14.08.2017 - 06:43 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 06:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da oturan 8 yaşındaki Abdurrahman Ateş, babası Jandarma Uzman Çavuş Veli Ateş’i Bingöl’ün Genç ilçesinde hain bir pusuda şehit verdi.
Küçük Abdurrahman erkekliğe ilk adımı babası olmadan attı. Şehit oğlu için sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne, şehidin yakınları ile Konya Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Ercan Çiçek, Kadınhanı Belediye
Etiketler : kaymakam,şehit çocuğu,haberler,
496028 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496028.aspx
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