Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balığın aynı yağda unlayarak bir kez pişirilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirten Bıyıkoğlu, balığın aynı yağda birçok kez pişirilmesinin sakıncalı olduğunu vurguladı. Yağın aroması kaçmadan balığın pişmesi gerektiğini söyleyen Bıyıkoğlu, “Çok kaynatırsan motor yağı gibi olur. Ankara’da, İstanbul’da büyük kazanlarda yaparlar. Yağ da kaynaya kaynaya simsiyah olur. Ama bizde balık aynı yağda bir kere pişirilir” dedi. Karadenizlilerin balığı unlayarak yediğini, ızgarada ise balığa yağ sürülmeden kendi yağıyla pişirildiğini belirten Bıyıkoğlu, “Bugüne kadar bu şekilde yapıyoruz. Hiçbir şikâyet de gelmedi. Tavada balık yiyenler kanser olsaydı Karadeniz’de kimse kalmazdı” diye konuştu. SAMSUN İHA