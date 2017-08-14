Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi ilçesinin Gazi Mahallesi’nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, dün sabah hayatını kaybetti. Olay tarihinde 17 yaşında olan Çavuş, göğsünün altından itibaren felç olmuş, bir firmada ‘Bakıcı anne’ olarak çalışan annesi Zeynep de aylarca yoğun bakım servis önünden ayrılamayınca işsiz kalmıştı. Ahmet Emre Çavuş, daha sonra gerektiğinde yoğun bakıma alınabileceği ve fizik tedavi uygulanabilen Şişli’deki özel bir hastanede ailenin kıt imkânlarıyla tedavi görmeye başladı. Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi, 2 çocuk babası Bülent Çavuş, yıllık 190 bin TL’ye yakın tutan fizik tedavi giderini karşılayamaz hâle geldi. Futbolcu Arda Turan’dan sanatçı Yeşim Salkım’a, ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e kadar tanınmış çok sayıda isim de liseli genci ziyaret edip moral verdi. Aile ve dostlarının çabası ile sürdürülen tedaviye Ahmet Emre Çavuş olumlu cevap vermeye başladı. Ancak beklenmedik durumda son bir haftada durumu kötüye giden Ahmet Emre Çavuş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine götürüldü. Hasta, önceki gün yoğun bakım ünitesinde bilinç kaybı ile karşılaştı. Testlerde, Ahmet Emre Çavuş’un kasıklarında gizli enfeksiyon tespit edildi. Liseli genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün sabaha karşı hayatını kaybetti. DHA

