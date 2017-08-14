Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Başkent'te Konya yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu. Alınan ilk bilgilere göre kazada 4 ölü ve çok sayıda yaralı var. Ardından meydana gelen kazada ise bir araç, iki araca ve yayalara çarptı. Başkent, güne korkunç bir kaza haberi ile uyandı. Sabah saatlerinde Konya yolunda bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Alınan bilgilere göre, Balıkesir Erdek'ten Hatay'a giden yolcu otobüsü, Konya yolunun 71'inci kilometresinde yola çıkan bir ineğe çarpmasıyla şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Olayın ardından dehşet görüntülerine bir yenisi daha eklendi. 06 ML 81 plakalı bir araç, 06 AH 4124 ve 34 LE 3913 plakalı iki araca ve yolda bulunan yayalara çarptı. Ölen kimsenin olmadığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi ve yaralılar bölgedeki en yakın devlet hastanelerine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin kontrolleri devam ediyor.