Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas ve Ankara'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen şahıslara yönelik 10 Ağustos'ta operasyon düzenlenmiş 12 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında firari olan 3 kişinin yakalanması içinde çalışmalar sürüyor.