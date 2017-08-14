Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Tolgay Denizmen (27) yönetimindeki 09 FE 991 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Meral Akça (43), Emrullah Bıçakcı (23), Merve Denizmen (27) ve Hülya Bıçakcı (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.