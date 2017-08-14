Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Balçova ilçesinde çok katlı bir otelin de bulunduğu AVM'nin bir bölümünde çıktı. Yükselen dumanlar korkuya ve paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.
İzmir'de AVM yangını
14.08.2017 - 10:30 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de çok katlı bir otelin de bulunduğu alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı.
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496075 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496075.aspx
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