Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Balçova ilçesinde çok katlı bir otelin de bulunduğu AVM'nin bir bölümünde çıktı. Yükselen dumanlar korkuya ve paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.